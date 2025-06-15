Elementary
Folge 20: Blinde Wut
41 Min.Ab 12
Bei einer Selbsthilfegruppe wird Rachel Garner erdrosselt auf einem der Stühle gefunden - Sherlock und Joan erinnert dieses Szenario an die grausamen Taten des Serienkillers Michael Rowan, den sie wieder in der Stadt vermuten. Der Verdacht spitzt sich zu, als Michael plötzlich im Revier auftaucht und mit Sherlock sprechen möchte ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
