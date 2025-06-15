Elementary
Folge 7: Suchtbegleiter
41 Min.Ab 12
Hannah findet ihre ermordete Mitbewohnerin Maddie im gemeinsamen Apartment. Die Art und Weise, wie der Mörder sie drapierte und ausstaffierte lässt darauf schließen, dass er den Kontakt zur Polizei sucht. Sherlock hat schnell einen Verdacht, wer der Täter sein könnte: Michael, ein Mitglied seiner Therapiegruppe. Er wusste nicht nur merkwürdig viel über Maddies Verbleib, sondern lieferte auch weitere Hinweise. Allerdings erweist sich Michael als ziemlich gerissener Widersacher ...
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
