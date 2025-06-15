Elementary
Folge 17: Der Wurmjäger
42 Min.Ab 12
Der Zoologieprofessor Dr. Velnik, ein Spezialist für Würmer, wird tot in einer Tonne aufgefunden - ausgerechnet von Würmern zerfressen und mit einer Stichwunde am Hals. Handy und Festplatte seines Computers sind verschwunden und auch die Überwachungskameras liefern keine brauchbaren Infos. Diese ließ er nämlich ausschalten, als er mal wieder Damenbesuch von Studentinnen, Assistentinnen oder Kolleginnen erwartete. Ob eine seiner Affären etwas mit seinem Verschwinden zu tun hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren