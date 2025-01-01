Staffel 1Folge 3
Der Frühling ist weg (1)
Emily Erdbeer
Folge 3: Der Frühling ist weg (1)
22 Min.
Eigentlich ist der erste Frühlingstag im Erdbeerland gekommen. Aber der kalte Wind und der Frost, der die Erde bedeckt, lassen es so aussehen, als würde der Frühling dieses Jahr ausfallen. Blumen können noch nicht gepflanzt werden, und das Getreide für Larissas Lebkuchen wird auch schon knapp. Da muss etwas unternommen werden.
