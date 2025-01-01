Zum Inhalt springenBarrierefrei
Emily Erdbeer

Staffel 1Folge 4
Der Frühling ist weg (2)

Folge 4: Der Frühling ist weg (2)

Emily Erdbeer und ihre beiden Freundinnen, Orangella Obstblüte und Larissa Lebkuchen machen sich auf, um den Frühling zu suchen. Der Frühling ist ein junges Mädchen, das herumtollen will, statt seine Arbeit zu machen. Aber Emily kann sie davon überzeugen, dass alle ihre Hilfe brauchen und zeigt der Frühlingsfee, dass es eine Menge Spaß machen kann zusammenzuarbeiten.

