Staffel 1Folge 5
Folge 5: Gute Freunde (1)

Honigkuchen verletzt sich das Bein und muss, anstatt eines Ausflugs zum Marshmallow-Sumpf, im Bett bleiben. Das enttäuschte Honigkuchenpferd entpuppt sich als sehr ungeduldiger Patient, der die Freunde zur Verzweiflung bringt. Emily versucht ihr beizubringen, dass man aus jeder Situation etwas Gutes machen kann.

