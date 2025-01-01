Staffel 1Folge 5
Emily Erdbeer
Folge 5: Gute Freunde (1)
22 Min.
Honigkuchen verletzt sich das Bein und muss, anstatt eines Ausflugs zum Marshmallow-Sumpf, im Bett bleiben. Das enttäuschte Honigkuchenpferd entpuppt sich als sehr ungeduldiger Patient, der die Freunde zur Verzweiflung bringt. Emily versucht ihr beizubringen, dass man aus jeder Situation etwas Gutes machen kann.
