Das Geheimnis einer PiratenlegendeJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Das Geheimnis einer Piratenlegende
44 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Während seines Lebens als Freibeuter und Entdecker hat es Sir Francis Drake zu einem beachtlichen Vermögen gebracht. Josh Gates schließt sich Schatzjägern und maritimen Archäologen an, auf der Suche nach einem verlorenen Vorrat spanischen Goldes.
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