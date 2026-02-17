Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der verschollene Goldschatz von Schottland

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 17.02.2026
Der verschollene Goldschatz von Schottland

Der verschollene Goldschatz von SchottlandJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 3: Der verschollene Goldschatz von Schottland

45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Josh Gates reist auf der Suche nach einem verlorenen Goldschatz in die schottischen Highlands. Dieser soll nach dem Jakobitenaufstand von 1745 versteckt und nie geborgen worden sein. Josh schließt sich Schatzjägern an, die einer neuen Spur durch die Highlands folgen.

