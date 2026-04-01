Der Weltkriegsbunker in der NormandieJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 12: Der Weltkriegsbunker in der Normandie
88 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Josh Gates landet in der Normandie. Dort bricht er zu einer Expedition auf und geht den bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs an Land, in der Luft und zur See auf den Grund. Dabei entdeckt er einen riesigen deutschen Bunker-Komplex, der seit 75 Jahre unter der Erde verborgen liegt.
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