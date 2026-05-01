Der Piratenschatz im Indischen OzeanJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 16: Der Piratenschatz im Indischen Ozean
45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
In den rauen Gewässern des Indischen Ozeans sucht Josh Gates nach dem Schatz des französischen Piraten Olivier Levasseur. Dieser trieb um das Jahr 1720 sein Unwesen im Indischen Ozean, und sein verschollener Schatz soll mehr als eine Milliarde Dollar wert sein.
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