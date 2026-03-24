Family Guy
Folge 6: Kinderkrankheiten
21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Beim Versuch, eine Fledermaus zu fangen, verletzt Peter Stewie an der Hand. Im Krankenhaus stellt der Arzt fest, dass Stewie seit längerer Zeit nicht geimpft wurde. Als Lois jedoch eine Broschüre über die Gefahren des Impfens in die Hand fällt, wird sie zur militanten Impfgegnerin und überzeugt viele Familien davon, ihre Kinder auch nicht mehr impfen zu lassen. Die Folge: der Ausbruch einer Masern-Epidemie.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick