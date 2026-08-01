Synchronsprecher sterben aus?Jetzt kostenlos streamen
First Look
Folge 24: Synchronsprecher sterben aus?
43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Künstliche Intelligenz hält immer stärker Einzug in die Film- und Serienbranche, auch bei der Synchronisation. Doch was bedeutet das für professionelle Synchronsprecher? Kann eine KI menschliche Emotionen und schauspielerische Leistungen wirklich ersetzen? Und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf Qualität, Kreativität und Arbeitsplätze?
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