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First Look

Synchronsprecher sterben aus?

Talk? Now!Staffel 1Folge 24vom 01.08.2026
Synchronsprecher sterben aus?

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First Look

Folge 24: Synchronsprecher sterben aus?

43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Künstliche Intelligenz hält immer stärker Einzug in die Film- und Serienbranche, auch bei der Synchronisation. Doch was bedeutet das für professionelle Synchronsprecher? Kann eine KI menschliche Emotionen und schauspielerische Leistungen wirklich ersetzen? Und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf Qualität, Kreativität und Arbeitsplätze?

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