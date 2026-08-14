Dürfen Kinder sowas drehen?Jetzt kostenlos streamen
First Look
Folge 28: Dürfen Kinder sowas drehen?
In dieser neuen Podcast-Folge nehmen wir den frisch angelaufenen Horror-Schocker „Ice Cream Man“ (2026) von Regisseur Eli Roth („Hostel“) unter die Lupe!Im Zentrum der Handlung steht eine scheinbar idyllische US-Kleinstadt, in der ein geheimnisvoller Eisverkäufer (gespielt von Ari Millen) die Kinder mit kostenlosen Leckereien in seinen Bann zieht. Das verfluchte Eis verwandelt die jungen Konsumenten jedoch in gnadenlose, blutrünstige Killer, die sich gegen die Erwachsenen wenden – eine Prämisse, die Roth selbst als Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ mit Kindern umschrieb. Neben der harten Splatter-Ausrichtung und durchwachsenen Kritiken sorgt der Film vor allem abseits der Leinwand für hitzige Debatten: Warum steht der Streifen massiv in der Kritik? Wir sprechen über den nachträglich eingeräumten Einsatz generativer KI bei bestimmten Sequenzen, die Grenze des guten Geschmacks im modernen Mainstream-Splatter und die ethische Frage, wie weit Horror gehen darf, wenn Minderjährige Teil eines solch extremen Casts sind. Warum steht der Film aktuell in der Kritik? Wie weit darf Horror eigentlich gehen, wenn Kinder Teil des Casts sind? Und sollten Kinder überhaupt in Horrorfilmen mitspielen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!
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