Nur Gute Zeiten oder auch Schlechte Zeiten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 27: Nur Gute Zeiten oder auch Schlechte Zeiten?
30 Min.Folge vom 05.08.2026
Heute zu Gast: Lara Dandelion Seibert, vielen bekannt als Zoe Vogt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Seit ihrem Einstieg 2023 entwickelte sich ihre zunächst als Gastrolle geplante Figur zu einem festen Bestandteil des Hauptcasts. Freut euch auf persönliche Einblicke, Geschichten vom Set und alles, was ihr schon immer über den Alltag bei GZSZ wissen wolltet.
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