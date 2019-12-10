Zum Inhalt springenBarrierefrei
Foodventure

Tee trinken im Kimono und lokale Spezialitäten

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 10.12.2019
Tee trinken im Kimono und lokale Spezialitäten

Folge 2: Tee trinken im Kimono und lokale Spezialitäten

16 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 6

Sandro Zinggeler hat sich fest vorgenommen, eine traditionelle Teezeremonie in Japan mitzumachen. Vielleicht sind es sprachliche Hindernisse, die ihn stattdessen im Kimono in einem Souvenirladen landen lassen. Trotz oder wegen aller Sprachbarrieren: Am Ende lernt Sandro viele lokale Spezialitäten kennen.

