Tee trinken im Kimono und lokale SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 2: Tee trinken im Kimono und lokale Spezialitäten
16 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 6
Sandro Zinggeler hat sich fest vorgenommen, eine traditionelle Teezeremonie in Japan mitzumachen. Vielleicht sind es sprachliche Hindernisse, die ihn stattdessen im Kimono in einem Souvenirladen landen lassen. Trotz oder wegen aller Sprachbarrieren: Am Ende lernt Sandro viele lokale Spezialitäten kennen.
