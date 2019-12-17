Zum Inhalt springenBarrierefrei
Foodventure

Kugelfisch-Kochschule und Sakefabrik

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 17.12.2019
Kugelfisch-Kochschule und Sakefabrik

Foodventure

Folge 3: Kugelfisch-Kochschule und Sakefabrik

16 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 6

Kugelfisch kann tödlich sein, aber auch lecker? Und wie bereitet man ihn richtig zu? Braucht man Schnaps danach? Sandros kulinarisches Abenteuer führt ihn in der letzten Episode von einer Sakefabrik über Fischmärkte bis in eine Kugelfisch-Kochschule.

