Kugelfisch-Kochschule und SakefabrikJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 3: Kugelfisch-Kochschule und Sakefabrik
16 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 6
Kugelfisch kann tödlich sein, aber auch lecker? Und wie bereitet man ihn richtig zu? Braucht man Schnaps danach? Sandros kulinarisches Abenteuer führt ihn in der letzten Episode von einer Sakefabrik über Fischmärkte bis in eine Kugelfisch-Kochschule.
