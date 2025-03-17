Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 6: Das seltsame Haar
48 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Ende Juli 2000 wird vor Merritt Island, Florida, eine weibliche Wasserleiche entdeckt. Die Frau ist offensichtlich einem Mord zum Opfer gefallen. Einen Tag später kann sie als die 22-jährige Misty Morse identifiziert werden. Bereits kurz darauf vermag die Polizei den Kreis der Verdächtigen auf drei ihrer Bekannten einzugrenzen. Doch dann geraten die Ermittlungen ins Stocken. Ein halbes Jahr vergeht, bis ein spezielles Haar den entscheidenden Durchbruch bringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick