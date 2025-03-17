Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 5: Beste Freundinnen
48 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Am 16. Juni 2010 betritt eine junge Frau namens Larene Austin aufgeregt die Polizeiwache von Palmdale. Ihre beste Freundin LaNell Barsock sei von deren Partner Louis brutal ermordet worden. Die Ermittler fahren direkt zum Tatort: Ein Trennungsbrief von LaNell und mehrere Beweismittel deuten klar auf Louis hin. Doch eine forensische Analyse von blutigen Fingerabdrücken am Tatort ergibt keine Übereinstimmung mit dem Verdächtigen. Sind die Ermittler auf der falschen Spur?
