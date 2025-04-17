Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 17.04.2025
48 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Am 17. September 2012 geht bei der Polizei ein Notruf ein: Leslie Neulander, die Frau eines erfolgreichen Arztes, wurde mit einer Kopfverletzung in der Dusche gefunden. Als die Rettungssanitäter eintreffen und versuchen, sie zu reanimieren, ist die 61-Jährige bereits tot. Ihr Mann gibt an, sie sei in der Dusche gestürzt. Der zuständige Rechtsmediziner stuft ihren Tod ebenfalls als Unfall ein. Doch schon bald häufen sich die Zweifel an Bob Neulanders Version der Geschichte.

