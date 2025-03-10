Ein mysteriöser AutounfallJetzt kostenlos streamen
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 4: Ein mysteriöser Autounfall
48 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Todd Kendhammers Frau Barbara stirbt bei einem tragischen Autounfall: Ein Rohr fällt angeblich von der Ladefläche eines entgegenkommenden Trucks, bohrt sich durch die Windschutzscheibe und verletzt Barbara tödlich. Doch stimmt die Geschichte ihres Ehemanns? Die Ergebnisse der Rechtsmedizin, forensische Analysen und Feldversuche werfen erhebliche Zweifel an Todds Darstellung auf.
