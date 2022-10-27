Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau

Eskalation im Forsthaus

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 27.10.2022
Eskalation im Forsthaus

Forsthaus Rampensau

Folge 4: Eskalation im Forsthaus

109 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

Für Bambi und Senad sowie Maria und Mano geht es bei "Hauptsache Sechs" um Kopf und Kragen. Nun liegt es am Würfelglück der Paare, wer im Haus verbleiben darf. Den Rampensäuen wird jedoch keine Pause gegönnt. Statt sich dem Nichtstun hinzugeben, müssen sie bei "Das riecht nach Abseilen" ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen und darum kämpfen, dass der Kelch des "Raus-Rein"-Spiels an ihnen vorübergeht.

