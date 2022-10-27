Eskalation im ForsthausJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 4: Eskalation im Forsthaus
109 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Für Bambi und Senad sowie Maria und Mano geht es bei "Hauptsache Sechs" um Kopf und Kragen. Nun liegt es am Würfelglück der Paare, wer im Haus verbleiben darf. Den Rampensäuen wird jedoch keine Pause gegönnt. Statt sich dem Nichtstun hinzugeben, müssen sie bei "Das riecht nach Abseilen" ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen und darum kämpfen, dass der Kelch des "Raus-Rein"-Spiels an ihnen vorübergeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick