Forsthaus Rampensau

Notruf im Forsthaus

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 30.05.2024
Folge 5: Notruf im Forsthaus

99 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12

Die angesägten Teams "Philipp & Adriana" und "Guido & Emre" kämpfen beim Quizduell um den Verbleib im Forsthaus. Rasant geht es beim Spiel "Klatsch und Tratsch" zu. Hier dürfen die Teilnehmer erraten, wer was über wen gesagt hat. Fitness wie Köpfchen ist bei der Challenge "Schwamm-Ente-Ligenz" gefragt. Hier müssen die Teams im Ganzkörperanzug Geschicklichkeit beweisen und dabei auch noch Matheaufgaben lösen. Das Gewinnerpaar schützt sich vor dem großen Absägen.

