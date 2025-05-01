Frank - der Weddingplaner
Folge 31: Nalan & Markus
44 Min.Ab 6
Vor 15 Jahren lernten sich Nalan (31) und Markus (31) in der Tanzschule kennen. Da sich die Türkin damals noch nicht für Männer interessierte, waren sie nur Freunde. Jetzt sind sie mehr als das und wollen ihre Liebe mit einer großen Hochzeit feiern. Auf einem Schloss sollen türkische und adelige Familientraditionen gemeinsam zelebriert werden. Kann Frank beides vereinen?
