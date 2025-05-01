Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Jenny & Michael

sixxStaffel 2Folge 37
Jenny & Michael

Jenny & MichaelJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 37: Jenny & Michael

45 Min.Ab 6

Jenny (23) und Michael (31) haben vor einem Jahr bereits standesamtlich geheiratet. Als Michael damals die Green-Card bekam, mussten die beiden Hals über Kopf heiraten, damit sie gemeinsam nach Amerika auswandern dürfen. Frank soll bei der kirchlichen Hochzeit dafür sorgen, dass der Tag für alle Familienangehörigen unvergesslich bleibt. Denn bald sind Jenny und Michael weit von ihrer Heimat entfernt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen