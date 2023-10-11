Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 3Folge 10vom 11.10.2023
Folge 10: Der Ausschuss

25 Min.Ab 6

Renate eröffnet den Untersuchungsausschuss gegen Bürgermeisterin Sommerfeld, die sich nun zu Evas Vorwurf äußern muss, beim Bau des Gewerbegebietes Gelder veruntreut zu haben. Evas Ass im Ärmel ist eigentlich die Aussage von Herrn Kilian, der damals für die Finanzen zuständig war und bei den Auszahlungen auf Ungereimtheiten stieß - doch ausgerechnet dieser will nun einen Rückzieher machen. Wer wird das Duell letztlich für sich entscheiden können?

