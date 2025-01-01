Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: Vorurteile

23 Min.Ab 6

Es gibt ein Comeback! Eva Jordan kehrt zurück als Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus und will den Stadtrat umzukrempeln. Hier wird jemand Neues für die Stadtfinanzen gesucht - mal wieder geht es um die Frage des Geschlechts. Können Frauen mit Budgets und Finanzen umgehen? Und wieso will Frau Jordan auf einmal doch lieber einen Mann auf dieser Position sehen?

