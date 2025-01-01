Frau Jordan stellt gleich
Folge 9: Der Preis
24 Min.Ab 6
Eva und ihre Kollegen sind immer noch dabei, Stimmen einzuholen, um den Antrag für einen Untersuchungsausschuss gegen Frau Sommerfeld stellen zu können. Als diese jedoch zu Ehren der hochdotierten Professorin Eppstein eine Veranstaltung plant, da mit ihr zum ersten Mal eine Frau für den renommierten Preis für Forschung und Wissenschaft ausgezeichnet werden soll, muss sich Eva etwas einfallen lassen.
