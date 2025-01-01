Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

Staffel 3Folge 7
Folge 7: Eine Frage des Alters

25 Min.Ab 6

Das Gleichstellungsbüro muss sich wieder mal mit so einigen Themen herumschlagen. Eva Jordan und ihr Kollege Philipp gehen einer Beschwerde nach - Diesmal geht es um Altersdiskriminierung in einem Club. Zudem hält Eva Jordan noch einen Vortrag über Frauen im MINT-Sektor und versucht als Speakerin Schülerinnen für die Wissenschaft zu begeistern, was sich jedoch als schwieriger darstellt, als erwartet.

