Frau Jordan stellt gleich
Folge 7: Eine Frage des Alters
25 Min.Ab 6
Das Gleichstellungsbüro muss sich wieder mal mit so einigen Themen herumschlagen. Eva Jordan und ihr Kollege Philipp gehen einer Beschwerde nach - Diesmal geht es um Altersdiskriminierung in einem Club. Zudem hält Eva Jordan noch einen Vortrag über Frauen im MINT-Sektor und versucht als Speakerin Schülerinnen für die Wissenschaft zu begeistern, was sich jedoch als schwieriger darstellt, als erwartet.
