Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 10: Abschied
Merthins Patientin Frau Zühlke, Mutter von drei Kindern, ist in einer verzweifelten Lage. Sie ist wieder schwanger, möchte das Kind eigentlich auch und weiß doch, dass sie sich den Familienzuwachs nicht leisten können, schon weil ihr Mann arbeitslos geworden ist. Merthin gibt ihr den Rat, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Frau Zühlke, hin- und hergerissen von ihren Gefühlen, versucht selber eine Abtreibung vorzunehmen. Die extravagante Yvonne hält Einzug in die Klinik, einen Monteur mit einer HiFii-Anlage im Schlepptau, - schließlich soll ihr Kind zu Klängen der 9. Sinfonie von Beethoven zur Welt kommen. Wer der Vater ihres Kindes ist, dass weiß sie erst nach der Geburt. Suse wird aus der Klinik entlassen und von ihren Eltern abgeholt. Sie will es noch einmal zu Hause versuchen - und lässt eine traurige Henriette zurück. Die Ehe der Merthins ist gescheitert. Marlene überlegt, ein Angebot nach Amerika anzunehmen und Heinke mitzunehmen. Merthin hat Angst, seine Tochter zu verlieren. Heinke sucht Trost bei Suse, doch die hat eigene Sorgen. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Vater über Thomas sitzt Suse abends ratlos bei Henriette auf der Treppe. Henriette ist glücklich. Und glücklich ist auch Merthin: Heinke ist zu ihm in die Villa gekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick