Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 13: Zweiter Versuch
In der Praxis trifft Merthin auf Soheila, die nicht nur auf ihren Freund Marco schimpft, sondern vor allem von Leuten berichtet, die die Bausubstanz überprüft haben. Ist die Praxis bedroht? Herrn Brehme muss Merthin mitteilen, dass die künstliche Befruchtung erfolglos war. Schwieriger ist es, Frau Dautz zu informieren, dass zwar ihr Kind nicht infiziert, sie selber aber HIV-positiv ist. Als Merthin entsprechend niedergeschlagen nach Hause kommt, trifft er auf Marlene und auf Heinke, die aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Mitten in die Familienszene platzt Frau Dr. Wilke. Suse wird mit ihrem Baby aus der Klinik entlassen. Ihre Eltern, die Suse abholen wollen, müssen sich damit abfinden, dass Suse von Thomas zu Henriette gebracht wird. Während Merthin Frau Dautz Mut zuredet und Herrn Klepsch bestätigt, dass seine Frau nach den Zwillingen wirklich Drillinge erwartet, ist er immer wieder in Gedanken bei Dorothea Wilke. Sie will sich nicht auf halbe Sachen einlassen und hat kein Verständnis dafür, dass Markus und Marlene wieder unter einem Dach wohnen und womöglich einen Neuanfang wagen.
