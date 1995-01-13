Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 5: Blechschaden
Die Stimmung im Hause Merthin ist so gespannt, dass Marlene beim Wegfahren auf der Grundstücksausfahrt unaufmerksam ist und einen Kleintransporter rammt - glücklicherweise nur mit Blechschaden. Markus Merthin interessiert sich ihrer Meinung nach viel zu wenig für die häuslichen Dinge. Verständnis für ihre Lage findet Marlene bei ihrem Vater und bei Familienfreund Björn, der immer Zeit für sie findet und sie nun einlädt, ihn nach Hamburg zu begleiten. Bevor Marlene jedoch an sich denken kann, muss sie sich erst einmal um Heinke kümmern. Sie hat in Vaters Praxis Rezepte gestohlen und anderen Schülern Aufputschmittel verkauft. Natürlich gibt das Ärger mit ihrem Vater, auch wenn Heinke das nur getan hat, um ein Konto für Suse anzulegen. In der Praxis versucht Dr. Merthin, Frau Keiling zu beruhigen; sie hat bereits mehrere Operationen hinter sich und befürchtet, bei einem erneuten Eingriff ihren Mann zu verlieren. Auch Frau Dr. Wilke sucht Hilfe bei Merthin für ihren kleinen Patienten, den 13jährigen Constantin. Der Junge weiß, dass er bald sterben wird und hat nur noch einen Wunsch: seinen Geburtstag zu Hause zu feiern. Um ihm das zu ermöglichen, braucht Dr. Wilke die fachliche Unterstützung Merthins.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick