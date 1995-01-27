Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 7: Bettruhe
Als Schulfreundin Suse unterwegs vorzeitige Wehen bekommt, hält Heinke kurzerhand ein Auto an und bringt Suse mit Hilfe der freundlichen Autofahrerin in die Klinik. Merthin ist stolz auf seine Tochter und lädt sie ein, am Nachmittag mit ihm zusammen Marlene am Flughafen abzuholen. Doch während Schwester Angelika in der Praxis einen Anruf entgegennimmt, dass Marlene erst am nächsten Tag eintreffen wird, und Heinke sich verspätet, wird Merthin am Flughafen Zeuge, wie Marlene von Freund Björn empfangen wird. In der Praxis hat Merthin eine besonders schwierige Aufgabe: Er muss den Burions mitteilen, dass ihr ungeborenes Kind keine Nieren hat und somit nicht lebensfähig ist. Außerdem nimmt er gegen den Widerstand von Frau Dr. Sörensen Frau Langer auf, eine Hochschwangere, die versucht hat, sich umzubringen. Doch bei einem Sprung aus dem Fenster ist sie mit einem Beinbruch davongekommen, und ihr ungeborenes Kind blieb unverletzt.
