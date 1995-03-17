Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 1: Ehe auf Probe
Nach dem Überfall auf ihre Tochter wollen es Marlene und Markus noch einmal miteinander probieren. Doch sehr schnell stellt sich heraus, dass sich nichts geändert hat und eine Weiterführung der Ehe auch bei beiderseitigem guten Willen sinnlos geworden ist. Heinke ist um eine Hoffnung ärmer und will versuchen, ihr eigenes Leben zu führen. Sie hofft dabei auf Unterstützung von Suse, bei der sie Unterschlupf sucht. Doch die Freundin hat mit ihrem Baby und ihrem Freund genügend eigene Probleme. Aber ihren Freund Flori kann Heinke überreden, die Klassenfahrt zu schwänzen und dafür in Prof. Peters' Wochenendhaus eine Ehe auf Probe zu führen. Dieses Zusammenleben nimmt jedoch ein unrühmliches Ende. Markus Merthin lassen die beruflichen Beanspruchungen keine Zeit, sich in die privaten Sorgen zu vergraben. Ihn beschäftigt besonders seine junge Patientin Julia Wiechert - sie erwartet ein Baby und freut sich auf den Familienzuwachs. Nach einer Gewebeprobe muss Dr. Merthin ihr jedoch mitteilen, dass sie Brustkrebs hat. Die Heilungschancen sind gut, die Behandlung gefährdet jedoch das wachsende Leben. Von einer Schwangerschaftsunterbrechung will Julia aber nichts wissen.
