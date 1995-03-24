Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 2: Urlaub
46 Min.Folge vom 24.03.1995Ab 6
Die Trennung von seiner Familie fällt Markus Merthin schwer. Das bekommt auch Dorothee Wilke zu spüren. Als Dorothee dann am Abend Markus Merthin in der Villa besuchen will, trifft sie auf Marlene. Das kann sie nur missverstehen. Marlene ist gekommen, um mit Markus die Modalitäten der Trennung zu klären. Doch Markus nimmt sich dafür keine Zeit, sondern reist Dorothee nach, die überstürzt, und ohne ihm etwas zu sagen, Urlaub genommen hat. Markus und Dorothee genießen die kurze gemeinsame Zeit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick