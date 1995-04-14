Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 5: Babys
Der "Storchenwagen" von Frau Dr. Wilke bewährt sich. Auf dem Bieräugelhof glaubt die resolute Zenzie zwar, noch viel Zeit zu haben und weigert sich zunächst mitzukommen, doch dann bringt sie im Wagen auf der Fahrt ins Krankenhaus ein gesundes Baby zur Welt. Ein anderer Einsatz erweist sich als schwieriger: die Vietnamesin Mei hat seit zwei Tagen Wehen, will aber trotzdem das Kind alleine zur Welt bringen. Doch Dr. Wilke bleibt hartnäckig: nur durch eine Operation können Mutter und Kind gerettet werden. Stefan, Meis Freund, wirkt verstört und verängstigt, und wie Dr. Merthin feststellen muss, hat er dazu auch Grund: denn Meis Landsleute wollen verhindern, dass Stefan Mei aus den Fängen der Vietnamesenmafia befreit ... Überraschend taucht Oskar in Bayern bei Merthin auf. Oskar hat neuerdings eine Freundin, und Trudi ist schwanger. Doch sie liebt auch den Alkohol, und Oskar macht sich Sorgen um das Baby ... Während Dorothea Wilke und Merthin ihre gemeinsame Zukunft planen - Merthin denkt dabei an die eigene Praxis, und Dr. Wilke liegt mehr ein gemeinsames Baby am Herzen - verdichten sich im Hause Heidburger die Sorgen um Angie. Angie sucht Rat bei den Freunden ihrer Eltern. Sie braucht nicht nur dringend "Stoff": sondern ist auch schwanger.
