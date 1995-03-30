Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 3: Gekündigt
In der Praxis erwartet Markus Merthin eine Hiobsbotschaft. Der Besitzer des Hauses kündigt ihm die Räume. Auf frühere Schreiben hatte Merthin nie geantwortet, und so stehen seine Chancen auch nach Ansicht seines Freundes und Rechtsanwalts Björn schlecht. Es fällt ihm schwer, seinen Schwestern beizubringen, dass sie sich nach neuen Arbeitsverhältnissen umsehen müssen. Auch seine Hoffnung, in der Klinik vorübergehend seine Praxis betreiben zu können, schlägt fehl - im Gegenteil: Frau Dr. Sörensen hat schon einen Interessenten für Merthins Belegbetten. Noch aber beanspruchen seine Patientinnen Merthins volle Aufmerksamkeit. Das Mädchen Jana zum Beispiel, das offenbar von seinem Onkel Micha sexuell missbraucht wurde. Bei Frau Brehme verläuft die Schwangerschaft ohne jede Komplikation, aber sie ist nun so stark auf ihr Baby fixiert, dass sie damit ihrem Mann einige Probleme bereitet. Das Angebot, ihm in seiner schwierigen Situation finanziell zu unterstützen, kommt von Marlene. Doch dann stellt sich heraus, dass Markus' Schwiegervater gegen den Willen seiner Tochter nicht zu akzeptierende Bedingungen stellt. So ziehen Markus Merthin und Dorothee Wilke einen radikalen Bruch mit ihrem bisherigen Leben vor.
