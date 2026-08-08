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Mr. Stevens

sixxStaffel 6Folge 21vom 08.08.2026
Mr. Stevens

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Folge 21: Mr. Stevens

22 Min.Folge vom 08.08.2026

Die Freunde treffen Mr. Stevens, den Vater von Elizabeth. Damit Ross vor dem Schwiegervater in spe gut dasteht, bittet Ross seine Freunde, Positives über ihn zu erzählen. Doch irgendwie versteht die Clique ihn falsch, und schon nach kurzer Zeit weiß Mr. Stevens über Ross' Sohn sowie die diversen Ehescheidungen Bescheid. Dies macht ihm Ross nicht gerade sehr sympathisch. Kurz darauf erfährt Ross, dass sich Rachel mit Mr. Stevens trifft - und das gefällt Ross nun gar nicht ...

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