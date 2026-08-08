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Der Antrag (1)

sixxStaffel 6Folge 24vom 08.08.2026
Der Antrag (1)

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Folge 24: Der Antrag (1)

21 Min.Folge vom 08.08.2026

Chandler lädt Monica in ihr Lieblingsrestaurant ein, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Gerade, als er die entscheidende Frage stellen möchte, werden die beiden von einem von Monicas Ex-Freunden gestört! Zu Hause angekommen, nimmt Chandler einen erneuten Anlauf ... Phoebe und Joey sind währenddessen bei einer Wohltätigkeitsversteigerung in Rachels Firma. Doch Joey versteht den Sinn des Abends falsch und denkt, es handele sich um ein Ratespiel - weshalb er kräftig mitsteigert.

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