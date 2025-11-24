Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Folge 1: Respekt
26 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Annette Frier wird bald 50 und steckt mitten in den Wechseljahren. Ihren Ehemann Sascha hat sie im Verdacht, fremdzugehen, ihre Mutter Gabriele sitzt im Pflegeheim und Tochter Jola ist in erster Linie mit sich beschäftigt. Einzig Schwester Caro und Agentin Tanni halten zu ihr. Auch beruflich sieht es für Annette eher mau aus. Sie beschließt, ihre Erfahrungen aus ihrem Berufs- und Privatleben in einer Comedyserie mit sich selbst in der Hauptrolle zu verarbeiten.
