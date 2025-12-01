Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Folge 4: Der 50. Geburtstag
24 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Vorbereitungen für Annettes 50. Geburtstag laufen suboptimal. Dabei kommen wichtige Sendermenschen, denen sie ihre Serie angeboten hat. Es darf also nichts schiefgehen. Die Party verläuft allerdings so chaotisch, dass es Annette irgendwann zu viel wird und sie sturzbetrunken ihre eigene Feier verlässt, um in einer kleinen Kölschkneipe noch mehr über den Durst zu trinken. Zusammen mit Henning Baum beschmiert sie zu allem Überfluss auch noch eine Kirche mit Graffiti.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick