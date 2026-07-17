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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Der Held des Südens

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 17.07.2026
Der Held des Südens

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 2: Der Held des Südens

24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

In dem Dorf Fabel in den Nördlichen Ländern werden Frieren, Fern und Stark damit beauftragt, eine Heldenstatue zu polieren. Als Belohnung für ihre Dienste erhalten die drei einen nützlichen Zauber. Als sie anschließend in einer größeren Stadt eintreffen, erhält Frieren eine Einladung des örtlichen Grafen zum Abendessen.

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