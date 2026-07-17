Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 2: Der Held des Südens
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
In dem Dorf Fabel in den Nördlichen Ländern werden Frieren, Fern und Stark damit beauftragt, eine Heldenstatue zu polieren. Als Belohnung für ihre Dienste erhalten die drei einen nützlichen Zauber. Als sie anschließend in einer größeren Stadt eintreffen, erhält Frieren eine Einladung des örtlichen Grafen zum Abendessen.
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