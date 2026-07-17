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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Ein Ort, der ihr gefällt

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 17.07.2026
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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 3: Ein Ort, der ihr gefällt

24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6

Frieren, Fern und Stark reisen durch das Etwas-Gebirge in den Nördlichen Ländern. In dem dortigen Vulkangebiet herrscht ein wärmeres Klima, weshalb sich die Freunde auf ein Bad in den heißen Quellen freuen. Das Dorf, das Frieren sucht, existiert jedoch nicht mehr, da die Quelle inzwischen versiegt ist.

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