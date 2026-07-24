Die Logistik der Nördlichen HochebeneJetzt kostenlos streamen
Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 5: Die Logistik der Nördlichen Hochebene
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
In der Region Bier in den Nördlichen Ländern begegnen Frieren und ihre Freunde dem Zwerg Fass. Dieser verfolgt seit 200 Jahren die Mission, das legendäre "Boshaft-Bräu" ausfindig zu machen. Dabei soll es sich um das beste und berühmteste aller Biere handeln.
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