Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Kein Kuss für Dornröschen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Kein Kuss für Dornröschen

Kein Kuss für DornröschenJetzt kostenlos streamen

F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 4: Kein Kuss für Dornröschen

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Eigentlich wäre es an der Zeit, dass Dornröschen aus ihrem Schlaf wach geküsst werden müsste. Leider hat irgendjemand dem Prinzen vorgegaukelt, die Schlafende wäre furchtbar hässlich und so gar nicht zum Küssen. Ein aufregender neuer Fall für die Märchenpolizei!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Studio 100 International
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Alle 2 Staffeln und Folgen