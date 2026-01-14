Das hässliche Entlein auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 8: Das hässliche Entlein auf der Flucht
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Alle sechs Küken von Mutter Ente sind verschwunden, sogar das hässliche Entlein! Zuletzt wurden die Entlein in der Nähe des dunklen, unheimlichen Waldes gesehen. Ein neuer spannender Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei, Johnny Legend und Chris Anderson.
