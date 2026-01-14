Des Kaisers neue Kleider-SchneiderJetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 6: Des Kaisers neue Kleider-Schneider
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der König hat sich neue Kleider bestellt. Natürlich ist das nicht irgendeine Kleidung, sondern magische, die für Dummköpfe und Banausen nicht zu sehen ist. Nun ist aber plötzlich nicht nur die Kleidung, sondern auch der König verschwunden! Die Spürnasen Johnny und Chris von der Märchenpolizei nehmen die Fährte auf.
