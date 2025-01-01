Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Das Geheimnis meiner Mutter

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 18
Das Geheimnis meiner Mutter

46 Min. Ab 12

Nachdem ihr Ex-Mann plötzlich verstorben ist, bekommt Andrea Rössler, die im Luisenkrankenhaus als Putzfrau arbeitet, Besuch vom Jugendamt. Sie soll sich nun um ihre halbwüchsige Tochter Nadja kümmern, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Sowohl Tochter als auch Mutter sind mit der neuen Situation hoffnungslos überfordert und wissen nicht so recht miteinander umzugehen. Als Nadja wegen einer Erkrankung in die Klinik muss, unterläuft Andrea ein fataler Fehler ...

