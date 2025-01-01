Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Die Vergewaltigung
46 Min.Ab 12
Mit letzter Kraft schleppt sich Liz ins Luisenkrankenhaus - sie wurde brutal vergewaltigt und braucht medizinische Hilfe. Als ihr Mann Norbert von dem grausamen Verbrechen an seiner Frau erfährt, findet er seinen eigenen Weg, mit dem Schock umzugehen. In der Zwischenzeit erkennt Stephanie, dass sie die Erkrankung von Christophs Frau Astrid mehr mitnimmt, als sie dachte. Nach langem Überlegen sieht sie nur noch einen Weg: Sie muss sich von Christoph trennen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick