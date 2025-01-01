Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Schattendasein

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3
Schattendasein

SchattendaseinJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Schattendasein

45 Min.Ab 12

Ein unachtsamer Moment - und die beiden Schwestern Anna und Laura Ritter fallen bei dem Versuch einer kleinen Reparatur aus dem Fenster ihres Hauses. Anna erleidet eine Fraktur, während ihre Schwester auf Grund ihrer Lichtallergie verbrennungsähnliche Verletzungen aufweist. Die zwei Mädchen müssen ins Krankenhaus, wo sich Schwester Stephanie ihrer annimmt. Sie merkt schon bald, dass es im Hause Ritter auch noch andere Wunden zu heilen gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen