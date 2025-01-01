Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Elkes Chance
45 Min.Ab 12
Elke hat sich für die Liebe entschieden und kündigt, um mit ihrem Lebensgefährten Benno und seiner Tochter Nina nach Leipzig zu ziehen. Das 15-jährige Mädchen zeigt wenig Begeisterung für diesen Plan und rastet völlig aus. Auch Stephanie hat private Probleme: Die WG-Mitbewohner fühlen sich von den Zwillingen gestört und bitten Stephanie, bald auszuziehen. Doch die ist noch nicht so weit, wieder in ihre alte Wohnung zu gehen. Zu tief sitzt die Angst vor dem Stalker Kai-Uwe ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick