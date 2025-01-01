Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elkes Chance

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 13
Folge 13: Elkes Chance

45 Min.Ab 12

Elke hat sich für die Liebe entschieden und kündigt, um mit ihrem Lebensgefährten Benno und seiner Tochter Nina nach Leipzig zu ziehen. Das 15-jährige Mädchen zeigt wenig Begeisterung für diesen Plan und rastet völlig aus. Auch Stephanie hat private Probleme: Die WG-Mitbewohner fühlen sich von den Zwillingen gestört und bitten Stephanie, bald auszuziehen. Doch die ist noch nicht so weit, wieder in ihre alte Wohnung zu gehen. Zu tief sitzt die Angst vor dem Stalker Kai-Uwe ...

